Маккартни подал в суд на Sony из-за авторских прав на песни The Beatles

Нью-Йорк, 19 января. Пол Маккартни подал иск в суд США на музыкальное подразделение Sony с требованием возвращения авторских прав на ряд музыкальных композиций.

Как пишет Hollywood Reporter, британский музыкант, экс-участник «ливерпульской четверки» хочет вернуть права на песни, написанные в соавторстве с Джоном Ленноном в период с 1962 по 1972 годы.

В частности речь идет о хитах The Beatles — Across the Universe и I Want to Hold Your Hand. Права на композиции в 1985 году приобрел Майкл Джексон, после смерти которого права были проданы Sony/ATV Music Publishing.

К слову, в Sony уже выразили сожаление по поводу поступка Пола Маккартни, отметив, что подобный шаг бывшего участника The Beatles крайне неуместен.