Facebook заблокировал RT накануне церемонии инаугурации Трампа

Москва, 19 января. Администрация Facebook заблокировала RT возможность публиковать сообщения на англоязычной странице. Сообщение о блокировке размещено на странице издания в соцсети.

Запрет на публикацию сообщений, видеофайлов и аудиозаписей на англоязычной странице RT в Facebook появился 19 января. Блокировка продлится до 10.25 мск 21 января. При этом период блокировки распространяется на время церемонии инаугурации Дональда Трампа.

Запрет на публикацию появился после трансляции пресс-конференции уходящего президента США Барака Обамы, сообщает RT на русском. Отмечается, что блокировка может быть связана с ошибочным решением Facebook об отсутствии у издания прав на трансляцию.