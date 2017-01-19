FAN-TV Лента новостей
Facebook заблокировал RT накануне церемонии инаугурации Трампа
Весь мир

Facebook заблокировал RT накануне церемонии инаугурации Трампа

Сегодня 6:07
50

Facebook заблокировал RT накануне церемонии инаугурации Трампа

Москва, 19 января. Администрация Facebook заблокировала RT возможность публиковать сообщения на англоязычной странице. Сообщение о блокировке размещено на странице издания в соцсети.

Запрет на публикацию сообщений, видеофайлов и аудиозаписей на англоязычной странице RT в Facebook появился 19 января. Блокировка продлится до 10.25 мск 21 января. При этом период блокировки распространяется на время церемонии инаугурации Дональда Трампа.

 

Запрет на публикацию появился после трансляции пресс-конференции уходящего президента США Барака Обамы, сообщает RT на русском. Отмечается, что блокировка может быть связана с ошибочным решением Facebook об отсутствии у издания прав на трансляцию.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

«Усталый и подавленный»: политолог Жаров о последнем выступлении Обамы

Сегодня 2:02
292

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Сегодня 2:02
167

Бышок: Последнее выступление Обамы не оправдало ожиданий

Сегодня 0:52
188

Политолог: Конференция Обамы прошла буднично и скучно

Сегодня 0:18
187

Сирия новости 18 января 22.30: ракеты боевиков упали возле базы РФ в Латакии, ИГ выставило головы сирийских солдат в Дейр эз-Зоре

Вчера 22:30
1228
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Маккартни подал в суд на Sony из-за авторских прав на песни The Beatles

6:16

Facebook заблокировал RT накануне церемонии инаугурации Трампа

6:07

Минфин и Минздрав РФ разошлись во мнении по поводу антитабачной концепции

6:01

Boeing, севший в Красноярске из-за забитых туалетов, вылетел в пункт назначения

5:49

В Мексике разбился самолет ВВС, есть погибшие

5:38

Кирпичные гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет обнаружены в Китае

5:36

ИГ потеряло в 2016 году четверть контролируемых территорий в Сирии и Ираке

5:26

Порошенко обвинил Россию в ведении глобальной кибервойны

5:21

Ученые рассказали, из-за чего мужчины плачут чаще женщин

5:10

В России тестируют мессенджер для госучреждений

5:08

Сахалинская больница заплатит пациентке за удаление здоровой почки

5:04

Ученые выяснили, как алкоголь и марихуана влияют на сексуальную жизнь

4:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Маккартни подал в суд на Sony из-за авторских прав на песни The Beatles
Читать
Закрыть