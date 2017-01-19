Минфин и Минздрав РФ разошлись во мнении по поводу антитабачной концепции

Москва, 19 января. Повышение акцизов на табачную продукцию не приведет к сокращению курильщиков в стране, следствием этого станет увеличению контрафакта на прилавках магазинов.

В министерстве финансов России раскритиковали новую антитабачную концепцию, разработанную в недрах министерства здравоохранения, согласно которой, в частности, предполагалось в 2017 году ввести налог в размере 10% на розничную продажу табака, а с 2018 года — так называемый «экологический налог».

В ответ на это в финансовом ведомстве посчитали, что «предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции».

Кроме того, как заявили в Минфине, вопросы к новой концепции есть также у российских Минэкономразвития и Минпромторга.

