Boeing, севший в Красноярске из-за забитых туалетов, вылетел в пункт назначения

Красноярск, 19 января. После завершения всех технических работ по прочистке туалетов, экстренно севший в Красноярске самолет Boeing, следовавший из Перми, смог продолжить полет в вьетнамский Камрань.

Как сообщает РИА Новости, на все работы у специалистов местного аэропорта ушло порядка шесть часов: экстренно сев в 23:39 по местному времени, лайнер смог продолжить полет в 05:25.

Уточняется, что на борту злополучного рейса, у которого оказались засорены все туалеты, ввиду чего он не смог продолжить полет по направлению Пермь — Камрань, находились 300 пассажиров, из которых — 30 детей.