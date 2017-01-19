В Мексике разбился самолет ВВС, есть погибшие

Мехико, 19 января. Самолет ВВС Мексики разбился на юге страны, два человека погибли. Об этом сообщает электронное издание la Razon.

Крушение произошло в южном штате Чьяпас на территории муниципии Хикипилас. По предварительным данным, в момент падения в самолете находились два человека. Сообщается, что при ударе о землю на борту аппарата вспыхнул пожар, который полностью уничтожил самолет и тела обоих погибших членов экипажа. По факту происшествия начато расследования, выясняются причины трагедии.

Напомним, накануне стало известно, что трагедией едва не закончился авиарейс из Франкфурта в Париж. Во время посадки в аэропорт Шарля де Голя пассажирский самолет, на борту которого находились 150 пассажиров, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.