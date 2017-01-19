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Кирпичные гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет обнаружены в Китае
Весь мир

Кирпичные гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет обнаружены в Китае

Сегодня 5:36
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Кирпичные гробницы возрастом свыше 1,7 тысячи лет обнаружены в Китае

Пекин, 19 января. Древние кирпичные гробницы, возраст которых может превышать 1,7 лет, обнаружены в провинции Хунань, что на юго-востоке Китая. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что археологами в ходе научных раскопок было обнаружено три захоронения. Так, одна из гробниц может относиться к династии Восточная Хань, вторая — к династии Западная Цзинь, работы на третьей гробнице еще продолжаются.

Добавим, что захоронения были обнаружены в уезде Гуйдун (городской округ Чэньчжоу Поднебесной). Крыши гробниц украшены различными узорами и сделаны из клинообразных кирпичей.
 

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Алексей Громов
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