ИГ потеряло в 2016 году четверть контролируемых территорий в Сирии и Ираке

Москва, 19 января. Запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ в 2016 году потеряла примерно четверть контролируемой ранее территории в Сирии и Ираке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследования IHS Markit.

Согласно данным, подконтрольные террористам территории за 12 месяцев сократились с 78 000 кв.м. до 60 400. Для сравнения приводятся цифры территориальных потерь ИГ в 2015 году — с 91 тысячи кв.м. до 78 тысяч.

«Исламское государство» в 2016 году понесло беспрецедентные территориальные потери, включая районы, жизненно для них важные», — уточняется в распространенном компанией IHS Markit исследовании.

Добавим, что в докладе также прогнозируется скорое освобождение от террористов ИГ иракского города Мосула. Кроме того, в IHS Markit не исключают, что в 2017 году начнется операция по освобождению от бандитов сирийской Ракки, однако для этого понадобятся силы всех внешних игроков.

