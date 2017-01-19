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Порошенко обвинил Россию в ведении глобальной кибервойны
Украина

Порошенко обвинил Россию в ведении глобальной кибервойны

Сегодня 5:21
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Порошенко обвинил Россию в ведении глобальной кибервойны

Киев, 19 января. Петр Порошенко рассказал о глобальной кибервойне, и призвал весь мир объединиться против России.

Президент Украины назвал кибервойну составной частью гибридной войны, которую якобы ведет Россия. Второй составной частью гибридной войны украинский лидер считает пропаганду. При этом Порошенко отметил, что кибервойна, которую якобы ведет Россия, носит глобальный характер.

«Существует глобальная кибервойна России против всего, есть множество свидетельств. Это — глобальная угроза, и весь мир должен объединиться, чтобы ей противостоять», — цитирует слова Петра Порошенко «Газета.ru».

Напомним, накануне инаугурации Дональда Трампа украинский лидер сделал ряд громких заявлений с выпадами в сторону России и с лестными высказываниями в адрес избранного президента США.

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Алексей Громов
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