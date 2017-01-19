Ученые рассказали, из-за чего мужчины плачут чаще женщин

Вашингтон, 19 января. Американские ученые, изучив поведение на работе мужчин и женщин, пришли к неожиданному выводу по поводу того, кто тяжелее переносит психологическое давление.

Как оказалось, более ранимым в этом отношении оказались …представители сильного пола. Мало того, каждый четвертый мужчина может пустить слезу после крайне тяжелого диалога с начальством.

А вот после критики со стороны босса и негативной оценки проделанной работы, разреветься готова лишь каждая пятая женщина. А хотя раньше считалось наоборот, что прекрасные дамы тяжелее переносят рабочий стресс.

