Сахалинская больница заплатит пациентке за удаление здоровой почки

Южно-Сахалинск, 19 января. Сахалинский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании компенсации за удаленную в результате врачебной ошибки почку. Об этом сообщила Сахалинская областная прокуратура.

Сообщается, что врачи областной больницы приняли решение о проведении операции без достаточных на то оснований. В результате оперативного вмешательства была повреждена правая почка пациентки, которую срочно удалили.

Ранее Южно-сахалинский городской суд решил, что в результате врачебной ошибки был нанесен тяжкий вред здоровью пациентки, и постановил взыскать с больницы в качестве компенсации морального вреда 1,3 млн рублей. Руководство медицинского учреждения обжаловало решение в вышестоящей инстанции, но Сахалинский областной суд также встал на сторону потерпевшей.