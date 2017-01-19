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Сахалинская больница заплатит пациентке за удаление здоровой почки
Происшествия

Сахалинская больница заплатит пациентке за удаление здоровой почки

Сегодня 5:04
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Сахалинская больница заплатит пациентке за удаление здоровой почки

Южно-Сахалинск, 19 января. Сахалинский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании компенсации за удаленную в результате врачебной ошибки почку. Об этом сообщила Сахалинская областная прокуратура.

Сообщается, что врачи областной больницы приняли решение о проведении операции без достаточных на то оснований. В результате оперативного вмешательства была повреждена правая почка пациентки, которую срочно удалили.

Ранее Южно-сахалинский городской суд решил, что в результате врачебной ошибки был нанесен тяжкий вред здоровью пациентки, и постановил взыскать с больницы в качестве компенсации морального вреда 1,3 млн рублей. Руководство медицинского учреждения обжаловало решение в вышестоящей инстанции, но Сахалинский областной суд также встал на сторону потерпевшей.

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Алексей Громов
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