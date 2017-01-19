Ученые выяснили, как алкоголь и марихуана влияют на сексуальную жизнь

Нью-Йорк, 19 января. Ученые из Нью-Йорского университета в ходе очередного исследования выяснили, каким образом употребление алкоголя и марихуаны влияет на интимную жизнь.

Как оказалось, способы стимуляции сознания при помощи разных веществ действуют на парней и девушек неодинаково: так алкоголь, в умеренных дозах положительно влиял на представителей сильного пола, а вот марихуана — на прекрасных дам.

Добавим, что в исследовании в качестве подопытных участвовали 24 человека: по 12 — мужчин и женщин. Для чистоты эксперимента все они не имели проблем со здоровьем, не были заражены ВИЧ и были натуралами.

При этом исследователи не преминули добавить, что спиртное и каннабис плохо сказывается как на здоровье человека, в целом, так и на качестве полового акта, в частности.

