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Россия

В России тестируют мессенджер для госучреждений

19 Января 2017 05:08
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В России тестируют мессенджер для госучреждений

Москва, 19 января. Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил, что в России проводится тестирование проекта специального мессенджера для государственных учреждений.

Клименко отметил, что на данный момент, результаты проводимого тестирования неутешительные.

Он пояснил, что в текущем году данным проектом будет интенсивно заниматься Институт развития сети интернет, сообщает «Российская газета».

«Такой интернет-продукт должен учитывать особенности функционирования учреждения, так как им самим на нем придется работать», — подчеркнул советник.

По его словам, причиной разработки нового мессенджера стало то, что все мировые мессенджеры слабо обеспечивают конфиденциальность переписки.

Ирина Лошкарева

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