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Россия

Никакой пощады: за дебош в транспорте россиян хотят сажать на 8 лет

19 Января 2017 04:45
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Никакой пощады: за дебош в транспорте россиян хотят сажать на 8 лет

Москва, 19 января. За учинение дебоша в общественном транспорте хулиганов ждет не административная, а уголовная ответственность. Поправки к соответствующему закону во втором чтении могут принять депутаты Государственной думы уже в четверг 19 января.

Как сообщают «Известия», в документе, который был подготовлен в комитете по госстроительству и законодательству нижней палаты российского парламента, за хулиганство в общественном транспорте предлагается сажать дебоширов до 8 лет.

При этом если раньше ввести жесткие санкции предлагалось исключительно против авиационных хулиганов, то в процессе работы над документом, было решено привлекать к уголовной ответственности нарушающих порядок на всех видах общественного транспорта.
 

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