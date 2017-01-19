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Спецслужбы США ищут российских хакеров-пенсионеров

19 Января 2017 04:41
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Спецслужбы США ищут российских хакеров-пенсионеров

Вашингтон, 19 января. Спецслужбы США проверяют возможность финансирования якобы вмешавшихся в ход президентских выборов хакеров через пенсионный фонд России. Об этом со ссылкой на источник сообщает McClatchy.

По данным издания, американские спецслужбы считают, что под видом выплат проживающим на территории США российским пенсионерам деньги могли передаваться посредникам или напрямую хакерам.

Напомним, на Западе не утихают споры вокруг таинственных хакеров из России, которые якобы вмешались в ход выборов президента США. Недавно стало известно об очередном выпаде западных СМИ в сторону Дональда Трампа, которого назвали «кандидатом Кремля».

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