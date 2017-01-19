Аксенов: Крым не будет доказывать свою территориальную принадлежность

19 Января 2017 04:48 31

Севастополь, 19 января. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт и больше никаких референдумов не будет.

Аксенов отметил, что полуостров не станет доказывать право на свое нахождение в составе России новой администрации избранного президента США Дональда Трампа даже в обмен на снятие антироссийских санкций, говорится в материале газеты «Известия».

По его словам, в Крыму с принадлежностью к России определились еще весной 2014 года, однако на Западе до сих пор не могут с этим смириться.

Аксенов подчеркнул, что в случае, если Вашингтон признает Крым российским, то он всего лишь признает реальность.