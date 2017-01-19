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Китай выделит Сирии 30 млн долларов для помощи беженцам
Весь мир

Китай выделит Сирии 30 млн долларов для помощи беженцам

Сегодня 4:29
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Китай выделит Сирии 30 млн долларов для помощи беженцам

Пекин, 19 января. Дополнительные 200 миллионов юаней, или более 29 млн долларов выделит Пекин в качестве гуманитарной помощи для сирийских беженцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дополнительная гуманитарную помощь будет использоваться для помощи сирийским беженцам и тем, кто лишился крова», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин, посетив штаб-квартиру ООН в Женеве.

По мнению лидера Поднебесной, все стороны конфликта должны договориться о мире в стране, используя все возможности диалогового процесса, а посредником в этом должна выступить ООН.

Добавим, что Пекин намерен и в дальнейшем оказывать политическую и гуманитарную помощь официальному Дамаску. Кроме того, Китайская Народная Республика намерено развивать сотрудничество с Сирией в сфере средств массовой информации.
 

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Алексей Громов
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