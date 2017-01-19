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Школы Турции посещает полмиллиона сирийских детей
Весь мир

Школы Турции посещает полмиллиона сирийских детей

Сегодня 4:23
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Школы Турции посещает полмиллиона сирийских детей

Анкара, 19 января. За полгода количество посещающих школы в Турции сирийских детей вросло в два раза и достигло 500 тысяч человек. Об этом заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Джастин Форсайт.

По данным организации, школы на территории Турции посещают до полумиллиона сирийских детей. Однако огромное количество маленьких беженцев до сих пор не получают никакого образования.

«Впервые с начала кризиса в Сирии, детей, которые посещают школы в Турции больше, чем тех, которые не посещают», — заявил Джастин Форсайт входе визита в граничащие с Сирией южные районы Турции.

Также исполнительный директор ЮНИСЕФ отметил, что около 380 тысяч детей из Сирии до сих пор не получают никакого образования. Всего, по данным ООН, на территории Турции находится до 1,2 миллионов детей-беженцев.

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Алексей Громов
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