Ученые выяснили, что треть астматиков совершенно здоровы

Оттава, 19 января. Специалисты из Университета Оттавы в Канаде провели множество исследований, в которых приняли участие люди, страдающие от астмы. Результаты этих экспериментов удивили ученых. Выяснилось, что, оказывается, на самом деле каждый третий астматик совершенно здоров. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению канадских медиков, очень часто пациентам ставят неправильные диагнозы. Оказывается, как рассказали ученые, признаки астмы имеют множество схожего с другими заболеваниями, однако врачи часто ограничиваются поверхностным осмотром и назначают неправильное лечение. На самом деле, симптомы болезни проявляются у каждого третьего астматика из-за самовнушения.

В исследованиях специалистов приняли участие более 600 человек, у которых был поставлен диагноз – астма. В результате выяснилось, что настоящая астма есть только у 420 из них. Проблемы дыхательных путей остальных пациентов оказались никак не связаны с этим конкретным заболеванием.

