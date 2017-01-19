Кандидат в постпреды США при ООН посоветовала быть осторожными с Россией

Вашингтон, 19 января. За осторожность при выстраивании отношений с Россией выступает кандидат на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Как передает ТАСС, свою позицию Никки Хейли озвучила на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, которые в среду были посвящены утверждению ее кандидатуры.
«Россия пытается сейчас демонстрировать силу. Мы должны быть осторожными с ними. Я не думаю, что мы можем доверять им», — сказала кандидат в постпреды США при ООН, выступая перед американскими парламентариями.
По мнению политика, Кремль должен предпринять некие «позитивные шаги», в ответ на что США будут готовы ослабить или снять введенные уходящей администрацией антироссийские санкции.