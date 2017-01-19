Мадуро присудил Путину первую премию мира имени Уго Чавеса

19 Января 2017 04:24 51

Каракас, 19 января. Первая премия мира имени бывшего венесуэльского лидера Уго Чавеса присуждена президенту РФ Владимиру Путину.

«Первая премия мира имени Уго Чавеса присуждается Владимиру Путину, мне об этом сообщил квалификационный комитет премии, я считаю Путина великим лидером (в борьбе за дело) мира», — сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пресс-конференции.

Напомним, что Николас Мадуро учредил премию мира имени Уго Чавеса в октябре 2016 года. Тогда он отметил, что награда будет вручаться за мир и суверенитет народов, добавив, что считает российского лидера достойным кандидатом для награждения.

Добавим, что автором статуэтки Уго Чавеса стал российский художник.