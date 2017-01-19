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Весь мир

Мадуро присудил Путину первую премию мира имени Уго Чавеса

19 Января 2017 04:24
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Мадуро присудил Путину первую премию мира имени Уго Чавеса

Каракас, 19 января. Первая премия мира имени бывшего венесуэльского лидера Уго Чавеса присуждена президенту РФ Владимиру Путину.

«Первая премия мира имени Уго Чавеса присуждается Владимиру Путину, мне об этом сообщил квалификационный комитет премии, я считаю Путина великим лидером (в борьбе за дело) мира», — сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пресс-конференции.

Напомним, что Николас Мадуро учредил премию мира имени Уго Чавеса в октябре 2016 года. Тогда он отметил, что награда будет вручаться за мир и суверенитет народов, добавив, что считает российского лидера достойным кандидатом для награждения.

Добавим, что автором статуэтки Уго Чавеса стал российский художник.

Ирина Лошкарева

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