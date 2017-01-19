Видео, как спасатели добираются до накрытого лавиной отеля в Италии, появилось в Сети

Рим, 19 января. На видеохостинге YouTube появилась видеозапись, на которой показано, как сотрудники спасательной службы Италии пытаются пробиться к отелю Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо центральной области Абруцццо, на который ранее обрушилась снежная лавина.

По информации итальянских властей, в отеле могут находиться более 20 человек. Сообщается также, что мобильные телефоны разыскиваемых на звонки не отвечают. В эти минуты сотрудники спасательной службы продолжают разгребать снежные завалы в поисках выживших людей. Они сообщили, что им потребуется еще как минимум час, чтобы добраться до отеля.

Известно, что все это время люди остаются там без электричества. Есть очень большая надежда, что все они живы, просто заблокированы снегом.

Напомним, что трагедия произошла в среду, 18 января в горном массиве Гран-Сассо, что в центральной области Италии Абруццо. На данный момент известно, что спасателям пока не удалось обнаружить ни одного из пострадавших.