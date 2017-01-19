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В США неизвестные сообщили о заложенных в 27 еврейских центрах бомбах
Происшествия

В США неизвестные сообщили о заложенных в 27 еврейских центрах бомбах

Сегодня 4:03
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В США неизвестные сообщили о заложенных в 27 еврейских центрах бомбах

Вашингтон, 19 января. После звонков с сообщениями о заложенных бомбах в 27 культурных еврейских центрах в США была объявлена эвакуация.

Однотипные звонки были зафиксированы в 17 штатах, в общей сложности от действий телефонных террористов пострадали 27 еврейских культурных центров. После каждого звонка посетители учреждений были эвакуированы, но ни одна из угроз не подтвердилась. По факту ложных сообщений о подготовке терактов сотрудники Федерального бюро расследований США начали проверку, сообщает информационное агентство URA.RU.

Напомним, недавно неожиданное продолжение получило дело о страшном теракте в американском городе Орландо. Стало известно, что вдова убившего 49 человек в гей-клубе Pulse террориста может провести остаток жизни в тюрьме.

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Алексей Громов
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