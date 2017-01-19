Медики рассказали, как искупаться в проруби в Крещение, не навредив здоровью

Москва, 19 января. Медики рассказали, как без вреда для здоровья искупаться в проруби в Крещенскую ночь.

Врачи предупреждают, что вне зависимости от того, окунается ли человек в прорубь или просто умывается освященной в ней водой, необходимо воздержаться от употребления алкоголя.

Кроме того, купания в ледяной воде запрещены для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или простудой. Также купаться в мороз не стоит детям, говорится в материале газеты «Известия».

На купание необходимо взять с собой удобную обувь и теплую одежду, в которую можно быстро переодеться. Выйдя из воды нужно тщательно растереться махровым полотенцем.

Помимо того, стоит обратить внимание и на сам прорубь. Она должна быть расположена возле берега, а погружаться в воду необходимо под присмотром других людей, не ныряя вниз головой.

В воде не стоит находиться дольше минуты.