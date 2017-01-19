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Ученые рассчитали порог старости для россиян
Общество

Ученые рассчитали порог старости для россиян

Сегодня 3:49
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Ученые рассчитали порог старости для россиян

Москва, 19 января. Российские специалисты впервые в истории составили демографический лист, в котором содержатся не только актуальные данные по численности населения, рождаемости и смертности в нашей стране, но и прогноз до 2035 года. 

Сотрудникам  Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Федеральной службы государственной статистики и Международного института прикладного системного анализа удалось рассчитать порог старости для граждан России. Они также выяснили, что во всех регионах страны люди стареют с разной скоростью. Так, например, в Ингушетии старость мужчин наступает в 70 лет, что соответствует уровню европейских стран, а вот мужское население Республики Тыва становится стариками в 57 лет, как в самых бедных африканских странах. 

Специалисты отметили, что порог старости – это возраст, в котором средняя ожидаемая продолжительность жизни становится меньше на 15 лет.

«Концепция порога старости — это разработанный нашими зарубежными коллегами научно обоснованный подход к вопросу старения населения», — сообщил газете «Известия» заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин. 

Он также рассказал, что это не субъективный фактор, а реальный процесс, учитывающий статистику смертности в разных регионах страны, для мужчин и женщин, для города и села.

Шульгин объяснил, почему именно 15-летний срок до смерти был выбран специалистами для определения начала старости. По его словам, именно в это время резко меняется социальное поведение людей, их повседневная жизнь и состояние здоровья.

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Ксения Бекетова
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