Россияне в 2016 году стали больше экономить

Москва, 19 января. В 2016 году россияне начали ответственнее относиться к тратам и стали больше экономить. Об этом председатель правления Международной конфедерации союзов потребителей Дмитрий Янин рассказал газете «Известия».

По словам Янина, средний чек российского потребителя в последнем квартале 2016 года стал самым низким за последние пять лет. Но стремление экономить эксперт предложил считать не негативной тенденцией, а правильной стратегией покупателей в условии кризиса. Также Янин отметил, что россияне стали чаще обращаться к покупкам подержанных товаров через сеть Интернет.

По данным издания, на популярном ресурсе Avito наибольшим спросом пользовались запросы, связанные с одеждой и обувью. Также в десятки лидеров по популярности у посетителей оказались категории «диваны» и «сумки».