Трамп выразил надежду, что супруги Буш скоро поправятся

Вашингтон, 19 января. Избранный президент США Дональд Трамп пожелал супружеской чете Джоржа Буша-старшего и его жены Барбары скорейшего выздоровления.

Миллиардер выразил надежду, что 41-й глава американского государства и его супруга, госпитализированные в больницу в Хьюстоне скоро поправятся.

«Ожидаю скорейшего выздоровления Джорджа и Барбары Буш, которые были госпитализированы. Спасибо за ваше замечательное письмо», — написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, что Джорджа Буша-старшего госпитализировали с пневмонией. Позже в ту же больницу привезли его супругу Барбару.

Отметим, что после президентских выборов, прошедших 8 ноября прошлого года Джордж Буш-старший и его супруга поздравили Трампа с победой и пожелали ему всего самого наилучшего, назвав его лучшим президентом.