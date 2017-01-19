Новые технологии: россияне смогут получить кредит, не посещая банк

Москва, 19 января. Центробанк создал новую технологию под названием блокчейн. Сейчас создатели работают над тем, чтобы с ее помощью жители России, желающие получить кредит, могли сделать это, не посещая банк и не оформляя бумажных договоров. Об этом газете «Известия» рассказал источник, близкий к Банку России.

По словам источника, Альфа-банк, Бинбанк, Киви-банк, «Открытие» и Сбербанк уже проявили интерес к новой разработке.

Как рассказали представители ассоциации «Финтех» при ЦБ, они планируют применить технологию блокчейн для совершения любых сделок, включая перевод средств по договору. Благодаря этому люди, желающие получить кредит, смогут сделать это, не посещая офис банка. Они также отметили, что технически это будет можно реализовать через автоматизацию смарт-контрактов.

«Смарт-контракт — это любой контракт, условия которого можно прописать в форме алгоритма по формуле «если это, то то». К примеру, «если клиент предоставит банку такой-то набор документов, у него будет хорошая кредитная история и расчетный счет, то такая-то сумма заемных средств будет перечислена на его счет», — заявил источник.

Он также добавил, что если данная разработка получит успех на российском рынке, то тогда жители России смогут получать кредиты удаленно. Данная технология также облегчит работу банков, избавив их от бумажной работы.



