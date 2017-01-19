Порошенко надеется на поддержку США после инаугурации Трампа

Киев, 19 января. Петр Порошенко заявил, что надеется на дальнейшую поддержку США после инаугурации Дональда Трампа. Об этом сообщает «Газета.ru».

Президент Украины высказался о предстоящем вступлении в должность избранного президента США Дональда Трампа. Петр Порошенко заявил, что рад видеть поддержку Украины обеими представленными в конгрессе США партиями и заявил, что уверен в продолжении сотрудничества при администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Я абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с США будет очень эффективным», — цитирует словам президента Украины издание.

Напомним, ранее на полях форума в Давосе Петр Порошенко заявил, что у Дональда Трампа есть уникальные возможности для поддержки Украины.