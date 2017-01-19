Ученые выяснили, как макияж может влиять на карьеру женщин

Вашингтон, 19 января. Хороший макияж может придать мнению женщине авторитетности и повлиять на ее карьерный рост. К такому выводу пришли ученые из США.

Исследователи провели ряд экспериментов, предлагая добровольцам оценить степень авторитетности представительниц слабого пола по фотографии. При этом испытуемым не сообщали о карьерных успехах изображенных на карточках женщин, но предлагали основываться исключительно на визуальном впечатлении. В результате ученым удалось установить прочную связь между тем, как выглядит представительница слабого пола и степенью авторитетности ее мнения.

Наиболее авторитетными участникам эксперимента показались женщины с качественным макияжем. А вот представительницы прекрасного пола вовсе без макияжа показались менее авторитетными не только мужчинам, но и женщинам. По мнению исследователей, хороший макияж может стать одним из факторов успешной карьеры, а его отсутствие наоборот, навредить продвижение по службе.