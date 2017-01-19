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Конференция по гособоронзаказу состоится в Санкт-Петербурге в феврале
Экономика

Конференция по гособоронзаказу состоится в Санкт-Петербурге в феврале

Сегодня 2:53
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Конференция по гособоронзаказу состоится в Санкт-Петербурге в феврале

Санкт-Петербург, 19 января. Конференция, посвященная гособоронзаказу и антимонопольному законодательству, состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля.

Как сообщается, она будет называться «Гособоронзаказ. 275-ФЗ и антимонопольное законодательство. Права, обязанности, ответственность».

Центральной темой мероприятия станет защита прав и интересов предприятий военно-промышленного комплекса.

Как ожидается, в конференции примут участие специалисты Генпрокуратуры, ФАС, Института государства и права РАН, а также представители Департамента военной контрразведки ФСБ России.

Во время встречи участники обсудят методы защиты прав и интересов предприятий ВПК и ответственность исполнителей и должностных лиц в сфере ГОЗ, а также уголовную ответственность за нарушения в сфере Гособоронзаказа.

 

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Антон Зарубин
#гособоронзаказ
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