Конференция по гособоронзаказу состоится в Санкт-Петербурге в феврале

Санкт-Петербург, 19 января. Конференция, посвященная гособоронзаказу и антимонопольному законодательству, состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля.

Как сообщается, она будет называться «Гособоронзаказ. 275-ФЗ и антимонопольное законодательство. Права, обязанности, ответственность».

Центральной темой мероприятия станет защита прав и интересов предприятий военно-промышленного комплекса.

Как ожидается, в конференции примут участие специалисты Генпрокуратуры, ФАС, Института государства и права РАН, а также представители Департамента военной контрразведки ФСБ России.

Во время встречи участники обсудят методы защиты прав и интересов предприятий ВПК и ответственность исполнителей и должностных лиц в сфере ГОЗ, а также уголовную ответственность за нарушения в сфере Гособоронзаказа.