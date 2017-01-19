Испанские власти по запросу ФБР задержали российского программиста

Барселона, 19 января. В аэропорту испанской Барселоны в минувшую пятницу по запросу ФБР и Интерпола сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего российского программиста Станислава Лисова. Мужчина, который проживает в Таганроге и занимается там поддержкой и разработкой сайтов, подозревается в причастности к хакерским атакам. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на слова супруги задержанного Дарьи Лисовой.

В свою очередь в российском посольстве в Испании подтвердили факт задержания Лисова. При этом в ФБР и Интерполе на вопрос о задержании россиянина пока ничего не ответили, а в Госдепартаменте США комментировать ситуацию и вовсе отказались.

Как рассказала жена российского программиста, ее мужа полиция задержала в аэропорту Барселоны, когда они приехали туда отдать автомобиль, который ранее взяли в аренду. Дальше пара собиралась лететь в Лион, где должны были навестить своих друзей.

«Когда мы выходили из автомобиля, к нам подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук», — рассказала Лисова.

На ее вопрос о том, почему правоохранительные органы Испании забирают супруга, полицейские сообщили, что эта процедура проводится по запросу американских властей.

«Полицейские-испанцы сказали, что задержание было по запросу ФБР и Интерпола», — рассказала девушка.

Супруга Станислава также сообщила, что ее мужу пока не предъявляли никаких официальных обвинений.

Известно, что сейчас российский программист находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Дарья рассказала, что условия пребывания Станислава под стражей «оставляют желать лучшего».

