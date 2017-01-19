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Россия выступила в Совбезе ООН против некорректного использования сделки с Ираном
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Россия выступила в Совбезе ООН против некорректного использования сделки с Ираном

Сегодня 2:46
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Россия выступила в Совбезе ООН против некорректного использования сделки с Ираном

Нью-Йорк, 19 января. Россия выступает против противоречащих резолюции Совбеза ООН по иранской ядерной программе попыток использования положений сделки с Ираном. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

Владимир Софронков выступил в защиту Ирана на совещании Совбеза Организации Объединенных Наций. По словам дипломата, неправительственные организации пытаются использовать элементы соглашения с Тегераном, чтобы укрепить систему гарантий МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Сафронков напомнил, что подобные действия противоречат положениям принятой Совбезом ООН по иранской ядерной программе резолюции.

Кроме того дипломат заявил, что Россия выступает против давления на Иран в области обычных вооружений и ракетной программы.

«Любые угрозы прекратить в этой связи работу по отмене односторонних санкций и возвращению Ирана на международный экономический рынок недопустимы, некорректны и спекулятивны», — сказал Сафронков.

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Алексей Громов
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