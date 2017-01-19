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Россия

Банковские карточки системы «Мир» станут продуктовыми

19 Января 2017 02:34
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Банковские карточки системы «Мир» станут продуктовыми

Москва, 19 января. Российская государственная программа помощи малоимущим будет использовать карточки платежной системы «Мир», которые станут продуктовыми карточками в России – аналогом американских food stamps. Об этом сообщает Минпромторг.

По словам источника из Минпромторга, «Мир» является не просто национальной картой, но и гибким инструментом, который можно использовать в государственной программе в масштабах всей страны.

Сейчас ведомство занято доработкой проекта внедрения предложенной программы, которая официально называется «Программой поддержки потребительского спроса». Как сообщает издания «Известия», ее разработка началась в 2015 году.

Речь идет о дополнительном финансировании со стороны государства затрат на продукты питания для определенных категорий граждан. Благодаря программе Минпромторг также рассчитывает поддержать спрос на отечественные продукты.

 

Антон Зарубин

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