Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава

19 Января 2017 02:20 35

Москва, 19 января. Министерство финансов России раскритиковало проект концепции государственной политики по противодействию потреблению табака на ближайшие пять лет. Кроме того, сообщается, что с отрицательные заключения на этот проект были подготовлены Минпромторгом и Минэкономразвития. Ранее критике новую концепцию также подвергла ФАС.

Напомним, что предложенная Минздравом концепция предлагает последовательное повышение ставок акцизов на табачную продукцию, а также введение десятипроцентного налога на розничную продажу как табачных изделий, так и электронных сигарет. Кроме того, с 2018 года предлагалось ввести «экологический налог» на сигареты, сообщает издание «Известия».

Стоит отметить, что Минздрав предлагал весьма значительно увеличить ставку акциза на сигареты. Так, к 2020 году она бы выросла уже приблизительно втрое.