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Сирия: боевики обстреляли жилые кварталы на западе Алеппо
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Сирия: боевики обстреляли жилые кварталы на западе Алеппо

Сегодня 2:20
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Сирия: боевики обстреляли жилые кварталы на западе Алеппо

Бейрут, 19 января. Боевики причисляемой к «умеренной оппозиции» группировки «Нуреддин аз-Зинки» обстреляли жилые дома на западе Алеппо.

Представители борющейся против правительства Башара Асада в Сирии группировки «Нуреддин аз-Зинки» обрушили на город десятки снарядов, сообщает телеканал «Аль-Маядин». О погибших или раненых данных нет. Отмечается, что ряд западных государств и некоторые страны арабского востока причисляют организацию «Нуреддин аз-Зинки к так называемой «умеренной оппозиции».

Напомним, в декабре 2016 года крупный город Алеппо был полностью освобожден от представителей незаконных вооруженных формирований. В настоящее время в провинции Алеппо ВКС России и ВВС Турции проводят совместную операцию против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

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