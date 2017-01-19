Физики создали ультрабыструю и холодную замену флеш-памяти

Москва, 19 января. Международная группа физиков из Нидерландов и Польши на основе диэлектрического кобальтзамещенного граната смогла создать магнитное устройство хранения памяти, благодаря которому можно очень быстро загружать информацию и при этом не нужно выделять в окружающее пространство большое количество тепла. Об уникальной разработке специалистов рассказывается на страницах журнала Nature.

Главным элементом этого устройства является пленка, которая изготовлена из диэлектрического кобальтзамещенного граната. Специалисты рассказали, что меняя линейную поляризацию излучения, им удалось добиться варьирования намагниченности пленки, благодаря чему получилось сохранить на ней данные – магнитные биты 0 и 1.

При этом сообщается, что скорость записи информации составила менее 20 пикосекунд на одно событие.

По словам физиков, разработанное ими устройство выделяет в окружающее пространство существенно меньше тепла, чем флеш-память и жесткие магнитные диски. Они считают, что оно будет полезно при конструировании устройств нового поколения для хранения данных.