2016 год стал самым жарким в истории метеорологии

Вашингтон, 19 января. В течение всего прошедшего года средняя температура Земли была примерно на один градус выше, чем в середине прошлого века. Такие данные приведены в докладе НАСА и Национального управления океанографии и атмосферных исследований.

Как сообщают авторы доклада, температурный рекорд устанавливается уже третий раз подряд. Так, восемь из двенадцати месяцев 2016 года побили рекорды по уровню температуры.

По мнению экспертов, подобные данные однозначно указывают на существование глобального потепления. «Мы не рассчитываем на рекорды ежегодно, но тенденция глобального потепления налицо», – отмечают исследователи.