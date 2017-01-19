up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Политика

Маккейн рассказал о переходе сирийского конфликта из военной фазы в дипломатическую

19 Января 2017 01:53
48Просмотры

Маккейн рассказал о переходе сирийского конфликта из военной фазы в дипломатическую

Вашингтон, 19 января. России удалось добиться ключевой позиции в политической картине, которая сложилась на Ближнем Востоке, перехватив при этом инициативу у США и их союзников. Об этом, как сообщает RT на русском, в среду рассказал американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. При этом он отметил, что в этом главная заслуга президента РФ Владимира Путина. 

Политик также заявил, что сейчас американским властям приходится довольствоваться тем, что их пригласили принять участие в Трехсторонней встрече по урегулированию конфликта в Сирии, которая пройдет в Астане. 

«Нет ничего более важного и показательного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили США приехать на встречу по мирному урегулированию. Америка не является лидером. Она даже не является участником, ее просто пригласили. Как низко мы опустились», — заявил сенатор, признавая, что «Путин не скрывает того, чего он хочет, и он достиг этого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках».

Об этом американский политик рассказал, отвечая на вопрос корреспондента MSNBC о том, насколько сильным противником на мировой арене он считает российского президента Владимира Путина. 

Напомним, что предварительно согласованная дата встречи по мирному урегулированию в Сирии — 23 января.
 

Ксения Бекетова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС