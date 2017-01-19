Маккейн рассказал о переходе сирийского конфликта из военной фазы в дипломатическую

19 Января 2017 01:53 48

Вашингтон, 19 января. России удалось добиться ключевой позиции в политической картине, которая сложилась на Ближнем Востоке, перехватив при этом инициативу у США и их союзников. Об этом, как сообщает RT на русском, в среду рассказал американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. При этом он отметил, что в этом главная заслуга президента РФ Владимира Путина.

Политик также заявил, что сейчас американским властям приходится довольствоваться тем, что их пригласили принять участие в Трехсторонней встрече по урегулированию конфликта в Сирии, которая пройдет в Астане.

«Нет ничего более важного и показательного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили США приехать на встречу по мирному урегулированию. Америка не является лидером. Она даже не является участником, ее просто пригласили. Как низко мы опустились», — заявил сенатор, признавая, что «Путин не скрывает того, чего он хочет, и он достиг этого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках».

Об этом американский политик рассказал, отвечая на вопрос корреспондента MSNBC о том, насколько сильным противником на мировой арене он считает российского президента Владимира Путина.

Напомним, что предварительно согласованная дата встречи по мирному урегулированию в Сирии — 23 января.

