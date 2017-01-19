Байден призвал США помочь Европе в сдерживании России

Вашингтон, 19 января. Вице-президент США Джон Байден, который покинет свой пост 20 января вместе с уходящим президентом Бараком Обамой, призвал противостоять российскому влиянию в Европе.

«Если мы уйдем, то Венгрия, Польша, даже Балтийские страны — все эти ребята начнут перестраховываться», — заявил Байден в интервью американской прессе. Как уточнили журналисты, речь шла о российском влиянии в Восточной Европе.

Напомним, что сейчас в США идет реализация программы, известной, как «Инициатива по сдерживанию». Речь идет об усилении американского контингента в Европе вблизи российских границ. Ранее Пентагон признал, что сейчас речь идет уже не об «успокоении» партнеров по НАТО, а непосредственном военном сдерживании России.