Снежная лавина накрыла отель в Италии

Рим, 19 января. Страшное ЧП произошло в среду в центральной области Италии Абруццо. Там, на отель Rigopiano di Farindola, расположенный в горном массиве Гран-Сассо, обрушилась снежная лавина. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы Италии.

Сообщается, что в результате инцидента, здание, где могли находиться более 20 человек, оказалось полностью погребено под массой снега.

Известно, что о произошедшем сотрудникам спасательной службы Италии сообщили двое постояльцев отеля. В настоящее время к месту происшествия продолжают прибывать спасатели и бригады «скорой помощи». Их путь сильно затруднён снежной бурей.

«К несчастью, случилась ужасная трагедия, вероятно, есть жертвы, но ничего ещё не подтверждено», — написал на своей странице в социальной сети Faceebok президент провинции Пескара Антонио Ди Марко.



