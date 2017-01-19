Православные отмечают праздник Крещения

Москва, 19 января. В этот четверг православные христиане отмечают праздник Крещения, известный также как Богоявление. Его отмечают в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. По традиции, в этот день принято окунаться в ледяные купели.

Православные в Крещение освящают воду в храмах и у водоемов. Как правило, крещенское богослужение ведет патриарх Московский и всея Руси, однако в этом году патриарх Кирилл, как сообщается, простудился и не смог лично вести церемонию. Вместо него в Богоявленском соборе в Елохове службу проведет первый викарий патриарха митрополит Истренский Арсений.

Как отмечают врачи и священнослужители, отмечать Крещение следует с почтением и без безрассудного героизма – в первую очередь, это касается погружения в ледяную воду.