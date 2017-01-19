Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

19 Января 2017 02:02 39

Петербург готовится к Крещению. В этом году в городе на Неве будет организовано 24 купели. Центральным местом проведения крещенских купаний по традиции станет территория у стен Петропавловской крепости. На берегу для купающихся организуют раздевалки и пункт обогрева. ФАН-ТВ наблюдает за тем, как рабочие готовят купель. А народ тем временем уже начал раздеваться и нырять...

Созданием купели у стен Петропавловки руководит Оганнес Айрапетян, представитель общероссийского спортивного движения «Сильная Россия», председатель Санкт-Петербургской социальной общественной организации «Движение жизнь», руководитель футбольной школы «Сердца детского футбола». Он рассказал ФАН-ТВ о том, как возводится купель.

– Сколько времени занимает монтаж купели?

– Подготовительные работы занимают где-то от недели до двух. Именно столько времени необходимо для того, чтобы к 19 января купель уже стояла.

– Сколько рабочих заняты в процессе?

– Около 10 человек принимают участие в монтаже-демонтаже и самом строительстве купели.

– Сколько палаток с подогревом предусмотрено для горожан?

– Всего четыре палатки – две для мужчин и две для женщин. Здесь есть обогреватели, есть печка, где наши горожане смогут переодеться и потом уже выйти и окунуться.

– Сколько оборудованных купелей предусмотрено для горожан?

– В настоящее время идет подготовка, а вообще, от 20-ти до 50-ти купелей по всему городу и Ленинградской области.

– На ваш взгляд, этого достаточно?

– Я считаю, что да.

– Какие опасности подстерегают тех, кто пробует искупаться в несанкционированных местах, и стоит ли это делать?

– Вообще, это небезопасно – из-за обморожения, конечно. В том числе, в подготовленных к купанию местах должны быть спасатели, которые должны обеспечивать безопасность. И, конечно, чтобы у людей была возможность, чтобы их подстраховали, когда они будут окунаться.

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Валерий уже искупался в новой проруби. На вопрос «как водичка?» мужчина отвечает: «Нормально, как всегда. Я не могу сказать, как, это каждому по-своему». Он собирается прийти к купели еще раз, уже с сыном или дочерью.

Петербурженка Валентина окунается в прорубь каждый день. Она рассказала ФАН-ТВ о том, как и зачем это делает:

– Начинала я в 90-х годах в Озерках, потому что, когда я себя чувствовала плохо, то увидела по телевизору моржей. После этого я завязала все таблеточки и выбросила и в 25 градусов мороза поехала в Озерки. Причем, останавливала такси, никто не останавливался, а остановилась «скорая помощь». И я так символично приехала в Озерки: разделась, окунулась и шла в метро с сосульками.

– Какие ощущения испытываешь, когда выходишь из ледяной воды?

Знаете, такое ощущение, когда ты болел-болел – и вдруг выздоровел, и нигде ничего не болит. Целительная сила происходит, и что-то щелкает внутри у тебя. Это всё равно идет от головы всё, потому что, если ты решился на что-то экстремальное, то ты к этой планке уже пришел. Ты созрел, и у тебя в голове нет слова «боюсь», у тебя в голове нет переживаний из-за того, что с тобой что-то случится, потому что то, что уже случилось по болезням, – оно уже случилось.

– А как вы относитесь к тому, что в Крещение верующие окунаются в прорубь?

– Очень хорошо. Чем больше людей будут ходить в прорубь, тем здоровее будут, потому что благодать невероятная! Поэтому люди окунаются и исцеляются.

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