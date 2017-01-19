Омбудсмен рассказала подробности дела семьи, где были изъяты 10 детей

Москва, 19 января. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова в среду рассказала о том, что российские власти приняли меры, позволяющие снова воссоединиться многодетной семье из российской столицы, где ранее были изъяты восемь приемных детей. Однако, как отметила омбудсмен, дети сами отказались возвращаться к опекунам, сообщив о побоях. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее стало известно о том, что 10 января сотрудники одного из детских садов Москвы обнаружили на теле малолетнего ребенка следы от побоев, которые, как он сам рассказал, нанес ему отец. Малыша сразу же отправили в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.

После этого инцидента сотрудники органов опеки и попечительства российской столицы забрали из семьи 10 несовершеннолетних детей, при этом известно, что некоторые из них являются ВИЧ-инфицированными.



В среду, 18 января глава департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян заявил, что с этой многодетной семьей расторгают договор об опеке. По его словам, следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои» и начали допрос детей.

Кузнецова в свою очередь отметила, что «в любой семье могут возникнуть проблемы, и решать их нужно вовремя».

Омбудсмен также сообщила, что в среду в центре социальной поддержки в Зеленограде собралась комиссия, представители которой пообщались с каждым ребенком.

По ее словам, в основном все дети подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Как рассказала 11-летняя девочка, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя. Поэтому дети не выразили желание возвращаться к папе и маме, некоторые из них хотят остаться в центре социальной поддержки.

Кузнецова также добавила, что проанализировав данную ситуацию, комиссия приняла решение о том, что вернуть детей в эту семью невозможно. По ее словам, глава департамента соцзащиты населения Москвы изучил материалы анализа и принял решение о расторжении договора опеки в отношении восьми детей.

