Следователи назвали главную версию покушения на бизнесмена в центре Москвы

Москва, 19 января. По мнению московских следователей, наиболее вероятной причиной покушения на предпринимателя в центре Москвы является его бизнес. Об этом сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России Юлия Иванова.

Напомним, что в эту среду, 18 января, неизвестные напали бизнесмена, находившегося в своем автомобиле Lexus на Шмитовском проезде в Москве. В мужчину произвели не менее одного выстрела, серьезно ранив его в голову. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в одну из городских больниц.

Как сообщается, следствие изучает разные версии произошедшего, однако в качестве основной рассматривается связь предпринимательской деятельности потерпевшего с произошедшим покушением. Следователи уже начали отрабатывать круг лиц, предположительно имеющих отношение к преступлению. Кроме того, был назначен ряд судебных экспертиз.