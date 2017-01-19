Польша требует от Украины объяснений в связи с запретом на въезд мэру Перемышля

Варшава, 19 января. В министерство иностранных дел Украины поступила нота от посольства Польши в Киеве, в которой польская сторона просит объяснить причину запрета на въезд в страну мэру польского города Перемышля Роберту Хоме. Об этом сообщает пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Йоанна Вайда.

Как сообщается, сейчас Варшава ожидает официального ответа от Киева. По словам Вайды, польская сторона использует все имеющиеся инструменты, чтобы получить информацию об этой ситуации.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила мэру Перемышля Роберту Хоме въезжать на Украину. Как рассказал сам польский чиновник, он был на полчаса задержан на украинской границе, после чего ему был выдан официальный документ о запрете на въезд.