Обама рассказал, кто может стать президентом США

Вашингтон, 19 января. В ходе своей последней пресс-конференции, которая состоялась в четверг в Белом доме, уходящий глава американского государства Барак Обама рассказал о том, кто может занять пост президента страны. По его словам, это могут быть и женщины и представители разных рас. Об этом сообщают местные СМИ.

Обама заявил, что если американские власти продолжат поддерживать возможности для всех, то в таком случае возглавить страну может и женщина, и латиноамериканец, и иудей, и индус, и много кто еще.

Одним из примеров, когда представительница слабого пола внесла значительный вклад в историю США, уходящий президент назвал Олимпийские игры 2016 в Бразилии.

Он отметил, что на этой Олимпиаде более половины всех медалей Америке принесли именно женщины, и произошло это потому, что много десятилетий назад США приняли законодательство, которое позволяет слабому полу заниматься спортом.

В то же время Обама признал наличие старых «расовых разделений и расовых стереотипов». Он отметил, что «очень трудно бывает услышать (друг друга) и думать о народе как о народе».

Тем не менее, уходящий американский лидер сообщил, что сейчас ситуация в расовых отношениях намного улучшилась. Он выразил уверенность в том, что «у следующего поколения в этом плане будет больше уверенности, чем у нас или у предыдущего поколения».

