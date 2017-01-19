Ода журналистам и немного про Россию: о чем говорил Трамп на последней пресс-конференции

19 Января 2017 06:46 42

Последняя пресс-конференция президента США Барака Обамы в качестве главы государства была совсем непродолжительной — президент в последние дни своего срока ответил не более, чем на десять вопросов от наиболее преданных журналистов. Каждому журналисту Обама давал слово лично, называя и обращаясь к ним по имени, рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

Отношения с журналистами вообще стала одной из главных тем последней пресс-конференции Обамы. В противовес Дональду Траму, который начал войну с либеральными американскими СМИ, Барак Обама всячески нахваливал и защищал представителей четвертой власти Америки. Он сказал, что журналисты не должны во всем хвалить президента США и его работу. Он сказал журналистам, что из-за критики СМИ он работал лучше и называл тему свободы СМИ очень важной.

Эти слова можно интерпретировать как недружественные своему преемнику. Если говорить шире, то элита демократической партии США во многом опирается и поддерживается крупными медийными боссами, которые были дружественны к Обаме и активно поддерживали Хилари Клинтон во время избирательной компании. А теперь пришло то время, когда политики должны защищать либеральное медийное сообщество от Дональда Трампа, который объективно не может быть довольным работой журналистов из-за активных нападок на него и его президентскую кампанию.

Но важно подчеркнуть, что Дональд Трамп никому ничего не должен, особенно, что касается средств массовой информации. Он опирается на другие элиты — на элиту американских военных и промышленников. И со СМИ он, очевидно, будет выстраивать жесткий монолог. Говорится даже о том, что будет отменено такое явление как президентский пул журналистов, будут предприняты и другие шаги, за которые Трампа и его команду будут критиковать демократы. Обама, собственно, уже и начал на этой пресс-конференции выступать в качестве адвоката американских либеральных СМИ.

Еще одной интересной темой пресс-конференции можно считать слова Обамы, в которых он нахваливал чету Бушей. Он хвалил их за консультации, которые они оказывали ему и его супруге, он называл их источником вдохновения в своей работе. Такие слова, сказанные представителем демократической партии про представителей республиканцев, сказаны не просто так. Некоторые представители республиканцев, куда входит и известный в России Джон Маккейн, очевидно не довольны фигурой Трампа и его кадровой политикой. Поэтому стоит говорить о возможном сговоре среди республиканцев, которые будут как минимум не мешать демократам в их работе против Трампа – работе как в медийном пространстве, так и в Конгрессе.

Барак Обама не сказал ничего конкретного про свое будущее или про политическое будущее своей супруги Мишель Обамы. Например, он сказал, что его дочери не собираются заниматься политикой. А он в свою очередь в ближайшее время собирается медийно молчать, писать мемуары, - то есть отдыхать. Хотя Обама проговорился, что он продолжает оставаться активным американским гражданином и готов комментировать те действия, которые будут совершаться от имени его страны, и с которыми он будет не согласен. Этим он подтвердил тезис о том, что Барак Обама будет участвовать в кампании против Трампа.

Обама рассказал на пресс-конференции о том, что он сократил срок заключения Челси Мэннинг, которая была осуждена на 35 лет тюрьмы за передачу секретных документов разведки сайту WikiLeaks. Обама считает, что Мэннинг предстала перед судом, признала свою вину — а значит, правосудие было в данном случае отправлено. Свои действия по сокращению срока заключения он интерпретирует гуманистическими соображениями, так как считает наказание в 35 лет несоразмерным совершенному деянию. За этот шаг Обама подвергнется критике со стороны республиканцев и военных, которые сейчас вдоволь представлены в кабинете Дональда Трампа.

Про Россию Обама говорил немного. Только первые два вопроса от журналистов затрагивали тему отношений с Россией. Барак Обама в этот раз давал сухие ответы, говорил, что всему миру важен мир с Россией. Говорил о том, что у США с Россией множество тем для переговоров и совместной работы – например, в вопросе разоружения.

Обама подчеркнул, что в начале своего срока, особенно когда президентом РФ являлся Дмитрий Медведев, отношения России и США складывались неплохо, но после возвращения к власти Владимира Путина отношения скатились к периоду холодной войны. Отмену санкций против России Обама связал с агрессией России против Украины и считает их действенным способом показать, какие действия на международной арене он и его страна считают неправильными. Обама заявил, что раз США является крупнейшей в мире демократической державой, то они должны активно защищать демократические ценности во всем мире, так как никто другой, — ни Россия, ни Китай, — этого делать не будут.

В остальном Обама хвалил себя, свои решения, принятые им законы. Он говорил, что гордится своим президентством, так как, например, сумел улучшить межнациональный и межрасовый климат в стране.

Но если бы так много решений Обамы были бы так действенны, как говорил об этом он сам, то почему Хилари Клинтон не стала его преемницей? Журналисты даже задавали вопросы Обаме, как он объяснил своим детям, почему он проиграл. А поражение Хилари — это поражение Обамы, и в этом уверены даже преданные демократам журналисты. Обама ответил, что его дочери были разочарованы решением американцев избрать Трампа. Но в то же время выразил уверенность, что в будущем США будет двигаться, защищая права женщин, права национальных и расовых меньшинств. Сказал даже, что президентом США в будущем обязательно станет женщина, либо иудей, либо испаноговорящий человек.

В этих словах Обама пытался выставить Дональда Тармпа как президента только белых американцев. Хотя социология выборов показывает, что это не так, но демократы хотят показать это именно в таком ракурсе. Они предрекают Трампу, что его действия и решения будут находить непонимание у расовых меньшинств, особенно у тех, кого Трамп считает негражданами — то есть у мигрантов.

После непродолжительной и не особо содержательной пресс-конференции Барак Обама ушел из зала, а уже после 20 января его роль в американской политике уже не будет иметь какого-то существенного веса.