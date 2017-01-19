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Политика

Обама считает Путина виновным в антиамериканской риторике в России

19 Января 2017 00:31
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Обама считает Путина виновным в антиамериканской риторике в России

Вашингтон, 19 января. Уходящий глава американского государства Барак Обама в четверг провел свою последнюю пресс-конференцию. На мероприятии он рассказал о том, что считает российского президента Владимира Путина виновным в том, что Россия начала «антиамериканскую риторику». Об этом сообщает РИА Новости.

Обама заявил, что после того, глава российского государства вернулся на пост президента,  значительно усилилась антиамериканская риторика. Именно это, как считает уходящий президент США, привело к возвращению духа враждебности и ухудшению отношений. 

При этом Барак Обама добавил, что возвращение к духу соперничества, как во время «холодной войны», только вредит отношениям двух стран, и отметил, что во время своего президентства он выступал именно за налаживание связей с Россией, что было в интересах его страны и всего мира.

Ксения Бекетова

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