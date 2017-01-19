Стало известно, когда Мадуро посетит Москву

Каракас, 19 января. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал заявление, в котором отметил, что уже в ближайшее время собирается посетить Москву.

Во время телеконференции в посольстве Венесуэлы в России, Мадуро заявил, что венесуэльцы солидарны с «братским народом России». Он пообещал, что уже скоро сможет лично озвучить это послание в Москве.

Как сообщает источник в посольстве Венесуэлы в России, Мадуро посетит Москву еще до мая этого года.

Впервые действующий венесуэльский президент прибыла в Москву 1 июля 2013 года. Он посетил Форум стран-экспортеров газа и провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Также Мадуро посещал Москву в 2015 году по пути в Китай. Тогда в аэропорту он провел встречу с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Кроме того, он был среди гостей Парада Победы в 2015 году.