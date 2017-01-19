Обама назвал свободные СМИ основой демократии в США

Вашингтон, 18 января. Без свободных СМИ Соединенные Штаты не являлись бы демократической страной, заявил американский президент Барак Обама на своей последней пресс-конференции.

Он напомнил слова из своего прощального послания народу США, в котором говорил о состоянии современной американской демократии. По его мнению, для работающей демократии в первую очередь необходима свободная пресса. «Это часть того, как эта страна, как этот великий эксперимент работает», – подчеркнул Обама. Он отметил, что система не станет работать, если в стране не будет хорош информированных граждан.

Кроме того, он выразил свою благодарность журналистам, освещающим его деятельность во время пребывания в должности президента. Он подчеркнул, что ценит их работу, даже если не согласен с их оценками его деятельности.